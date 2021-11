Pouco depois de ser anunciado que ia juntar pela primeira vez desde 2011 com Daniel Radcliffe e Rupert Grint em "Return to Hogwarts", um programa especial para a HBO Max, Emma Watson refletiu sobre o impacto de "Harry Potter" na sua vida.

"Harry potter foi a minha casa, a minha família, o meu mundo e Hermione (ainda é) a minha personagem ficcional preferida de todos os tempos. Acho que um jornalista disse uma vez que era irritante a quantidade de vezes que mencionei como tinha sorte durante uma entrevista e começou a contar... MAS EU BEM SABIA! E ainda sei", partilhou com os fãs numa homenagem nas redes sociais.

"Tenho orgulho não só no que, como grupo, contribuímos como atores para a saga, , mas também como as crianças que se tornaram jovens adultos que percorreram esse caminho. Olho agora para os meus colegas de elenco e estou tão orgulhosa no que todos se tornaram como pessoas. Tenho orgulho por termos sido gentis uns com os outros, de nos termos apoiado uns aos outros e de termos mantido algo significativo", continuou a atriz, agora com 31 anos.

"Obrigado aos fãs que continuaram a mostrar o seu apoio após ter terminado o último capítulo. A magia do mundo não existiria sem vocês. Obrigado por lutarem para o tornar um lugar tão inclusivo e afetuoso", acrescentou.

"Ainda sinto sempre falta da equipa que fez esses filmes. Obrigado também pelo vosso trabalho difícil — Sei que as vossas contribuições às vezes são esquecidas", homenageou.

O primeiro filme, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", chegou aos cinemas em novembro de 2001.

Outros participantes confirmados em "Return to Hogwarts" são o realizador Chris Columbus, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

O especial será lançado a 1 de janeiro de 2022 e promete "contar uma encantadora história do making-of através de entrevistas inéditas e aprofundadas e conversas com o elenco”, destaca o comunicado da HBO Max.

