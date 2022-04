O ator Rufus Sewell partilhou nas redes sociais várias fotografias nunca antes vistas de Heath Leadger durante a rodagem do filme "Coração de Cavaleiro", que descobriu no dia a seguir ao que teria sido o seu 43.º aniversário.

O ator australiano faleceu a 22 de janeiro de 2008, com apenas 28 anos, mas as imagens mostram-no na irreverência dos seus 21 anos, no verão de 2000 em Praga (República Checa): após "10 Coisas Que Odeio em Ti" (1999) e "O Patriota" (2000), este foi o seu primeiro filme como protagonista em Hollywood.

A história medieval sobre um jovem escudeiro no século XIV de origens humildes que quer concretizar o sonho de se tornar um valente cavaleiro não tinha grandes grandes preocupações históricas (na banda sonora estavam por exemplo "We Will Rock You", dos Queen, e "Golden Years", de David Bowie) e na altura da estreia em 2001 foi visto apenas como mero entretenimento juvenil, mas conquistou estatuto de culto com o passar dos anos.

"Ontem [dia 5] (o dia a seguir ao aniversário do Heath), descobri todas as minhas velhas fotos de 'Coração de Cavaleiro'. Pensei que estavam perdidas para sempre", escreveu Rufus Sewell, que interpretava o vilão no filme e destaca até o "beicinho" [pout] do seu jovem colega numa das imagens.