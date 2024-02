Helen Mirren surpreendeu ao receber mais um prémio de carreira por literalmente "dar a volta ao discurso" e mostrar o que acha do uso artístico da Inteligência Artificial.

A lendária atriz britânica recebeu a distinção American Cinematheque Award pelas suas "contribuições artísticas significativas" para o cinema das mãos de Harrison Ford, o seu colega do filme "A Costa do Mosquito" (1986) e da série "1923" (2022), durante um evento na quinta-feira à noite no hotel Beverly Hilton em Los Angeles.

Foi então que a atriz começou a ler o seu "discurso" em tom dramaticamente teatral.

"Senhoras e senhores, estimados convidados e queridos amigos, sinto-me profundamente humilde e extremamente honrada por estar hoje diante de vocês a aceitar este prémio extraordinário. Ser reconhecida por uma vida inteira dedicada à arte da representação é um privilégio que me deixa sem palavras. Em primeiro lugar, quero expressar a minha sincera gratidão à indústria e às pessoas que me apoiaram ao longo desta jornada incrível. Tem sido uma vida cheia de paixão, desafios e, acima de tudo, um amor inabalável pela arte de contar histórias”, vê-se no vídeo a circular pelas redes sociais (via Variety).

E, mudando de tom, acrescentou: "E isto foi escrito pela Inteligência Artificial".

A seguir, e perante o audível entusiasmo da sua audiência, começou a rasgar de forma dramática as folhas de papel antes de atirá-las ao chão.

O MOMENTO.