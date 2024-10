A atriz Helen Mirren lamentou que o vocalista dos Nirvana, Kurt Cobain, não tenha tido a oportunidade de usar GPS. O cantor morreu em abril de 1994, aos 27 anos.

Em conversa com o dono do Evening Standard, Evgeny Lebedev, no seu podcast "Brave New World", a britânica revelou que se considerava sortuda por acompanhar os avanços tecnológicos.

"Digo sempre que é tão triste que Kurt Cobain tenha morrido quando morreu porque ele nunca chegou a usar o GPS. É a coisa mais maravilhosa, ver o meu pequeno ponto azul a andar pela rua. Acho isso completamente mágico e inacreditável", defendeu Helen Mirren.

Segundo o The Guardian, a atriz já se referiu várias vezes a Kurt Cobain para falar sobre tecnologia e envelhecimento. "Olhe para Kurt Cobain – ele quase nem chegou a ver um computador! As coisas digitais que estão a acontecer são tão entusiasmantes. Estou muito curiosa sobre o que virá a seguir", disse a britânica a Oprah Winfrey, em 2014.