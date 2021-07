Frustradas as tentativas até agora para voltar a ser o Super-Homem no cinema, Henry Cavill mantém-se ocupado com outros projetos.

Terminada a rodagem da segunda temporada de "The Witcher", o ator está a encher a agenda, que vai a sequela de "Enola Holmes" a "Argylle", um filme de Matthew Vaughn ("Kingsman") que ambiciona vir a ser uma saga espionagem internacional.

Ele ainda é o favorito para ser o protagonista de uma nova versão de "Highlander" ("Duelo Imortal").

Além desses títulos em que o ponto forte é a ação, vem aí uma mudança de registo que exige mais talento interpretativo: a comédia romântica "The Rosie Project", com a rodagem a arrancar em 2022.

O ator vai ser um professor universitário e especialista em genética chamado Don Tillman que nunca parece conseguir uma segunda oportunidade para sair com a mesma mulher.

Para ultrapassar esse problema, decide elaborar um complexo questionário para encontrar a parceira perfeita, mas tudo se complica quando conhece a liberal Rosie, que não preenche nenhum dos seus "critérios".

O projeto anda a circular em Hollywood desde 2015 e já interessou a Ryan Reynolds e Jennifer Lawrence, além de realizadores como Richard Linklater (de "Boyhood" e da trilogia "Before" com Ethan Hawke e Julie Delpy), e a dupla Phil Lord & Chris Miller ("O Filme Lego", a saga "Agentes Universitários").