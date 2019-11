Embora todos os anos e durante décadas tenha havido uma coincidência quase absoluta entre os cinco nomeados para Melhor Realizador e Melhor Filme (desde 2010 os nomeados nesta última categoria passaram a ser até 10, embora com quase todos os cineastas a serem nomeados por fitas designadas ao prémio principal), essa correlação não é direta e, apesar de ser considerada natural, é sempre surpreendente.

Isto porque não é o mesmo grupo de pessoas que vota para as nomeações em ambas as categorias: enquanto só os realizadores votam nos cinco nomeados para Melhor Realização, todos os membros da Academia votam nos nomeados para Melhor Filme.

Não deixa de ser algo invulgar a equivalência anual entre os nomeados em ambas as categorias: antes, no máximo, só um dos cinco não coincidia, e atualmente, com até 10 nomeados a Melhor Filme, pareceria quase impossível que os cinco designados a Melhor Realizador não se encontrassem lá todos, até no ano passado o polaco Pawel Pawlikowski surgir nomeado a Melhor Realizador sem que a fita correspondente, “Cold War – Guerra Fria”, tenha surgido entre os indicados a Melhor Filme.

É, aliás, revelador, que, ao longo da história, só quatro filmes cujo realizador não foi nomeado («Asas», «Grande Hotel», «Miss Daisy» e «Argo») tenham levado para casa o troféu de Melhor Filme. E dos 89 filmes já premiados com esse galardão, 63 também conquistaram o Óscar de Melhor Realizador. Mesmo assim, essa tendência para a acumulação dos dois troféus parece estar a mudar de forma consistente pela primeira vez na história dos prémios da Academia: nos últimos sete anos, só duas vezes os dois galardões foram atribuídos ao mesmo filme, com «Birdman» e «A Forma da Água» a triunfarem nas duas categorias.

Apesar de ser muito citado o facto de Alfred Hitchcock, um dos melhores cineastas da história do cinema, nunca ter ganho o troféu (ganharia o prémio de carreira Irving G. Thalberg), muitos dos maiores nomes da Sétima Arte norte-americana já foram premiados nesta categoria, alguns mesmo mais que uma vez.