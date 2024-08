Confirmando mais uma vez as mudanças no mercado do cinema provocadas pela pandemia, foi anunciado que o filme "Histórias de Bondade" estará disponível no Disney+ a partir de 30 de agosto.

Menos de dois meses após a estreia nos cinemas portugueses a 4 de julho, fica disponível sem custos adicionais para os subscritores da plataforma a comédia negra que voltou a juntar Yorgos Lanthimos com Emma Stone e Willem Dafoe logo após "Pobres Criaturas".

Recorde-se que a antestreia mundial foi no festival de Cannes a 17 de maio, recebendo do júri o prémio de melhor ator para Jesse Plemons.

"'Histórias de Bondade' é uma fábula em três partes que segue um homem sem livre arbítrio que tenta assumir o controlo da sua própria vida, um polícia que está alarmado com o facto de a sua mulher, que estava desaparecida no mar, ter regressado e parecer uma pessoa diferente, e uma mulher determinada a encontrar uma pessoa específica com uma capacidade especial que está destinada a tornar-se numa líder espiritual prodigiosa", resume a sinopse oficial.

O elenco inclui ainda Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.