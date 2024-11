Sebastian Stan não encontrou um ator ou atriz que quisesse fazer um programa com ele centrado em "The Apprentice - A História de Trump".

O ator, popularizado como Bucky Barnes/O Soldado de Inverno no Universo Cinematográfico Marvel, está envolvido na temporada de prémios que culminará nos Óscares a representar o filme onde interpreta o jovem Donald Trump, quando se tentava afirmar no mundo dos negócios na Nova Iorque entre as décadas de 1970 e 1980.

"The Apprentice - A História de Trump"

Apesar dos muitos elogios em privado, Sebastian Stan diz que ninguém quis falar com ele para um episódio "Actors on Actors" da revista Variety, o programa que coloca dois atores numa amena conversa a pretexto do filme de um deles (ou mesmo dos dois), bem cotado na corrida para os prémios.

“A quantidade de amor que recebi de alguns dos maiores, em termos de atores, realizadores, produtores e argumentistas, que viram o filme e ficaram muito entusiasmados com ele”, destacou o ator esta semana numa sessão especial ao lado do realizador Ali Abbasi.

"Mas depois, por exemplo, recebi uma proposta para fazer o "Variety Actors on Actors" esta sexta-feira [passada] [15 de novembro] e não consegui encontrar outro ator para o fazer comigo”, disse aos espectadores.

E acrescentou: "Porque estavam com demasiado medo de falar sobre este filme, portanto não pude fazê-lo".

"Está tudo bem. Tenho a oportunidade de fazer coisas muito boas e não se trata de apontar o dedo a quem quer que seja. Não se trata de apontar o dedo a alguém específico. Foi que... não conseguíamos passar dos relações públicas [dos atores] ou das pessoas que os representavam porque estavam com demasiado medo de falar sobre este filme”, esclareceu.

O relato foi confirmado posteriormente à publicação Deadline numa nota do Ramin Setoodeh, co-editor da Variety: “O que Sebastian disse estava correto. Fizemos-lhe um convite para participar no 'Actors on Actors', a maior saga da temporada de prémios, mas outros atores não quiseram fazer dupla com ele porque não queriam falar sobre Donald Trump".

“E é aí que acho que perdemos a situação. Porque se realmente ficar assim – medo ou aquele desconforto de falar sobre isto – então vamos realmente ter um problema”, concluiu.

Nas redes sociais, o realizador de "The Apprentice - A História de Trump" partilhou o vídeo do momento, escrevendo: "É isto que temos de enfrentar".

A conversa na totalidade está disponível no YouTube.

A antestreia mundial do filme no Festival de Cannes em maio gerou enorme controvérsia e ameaças legais por parte de Trump, especialmente por causa de uma cena inspirada por um relato apresentado durante o processo de divórcio da primeira esposa em 1989 e que esta só se retratou em 2015: a violação após Ivana gozar com ele por ter engordado e estar a ficar careca.

A carreira comercial em cinemas da América do Norte e noutros países aconteceu poucas semanas antes das eleições presidenciais que confirmaram o regresso de Trump pela segunda vez à Casa Branca.

