Passados 30 anos sobre o fracasso do primeiro filme em "carne e osso", bastou um fim de semana prolongado para a nova versão "Super Mario Bros. O Filme" se tornar um novo filão para Hollywood e o estúdio Illumination, o mesmo de sucessos como a saga “Gru, O Maldisposto” e o spin-of “Os Mínimos”.

Ainda não foi anunciada uma sequela, mas é uma questão de tempo: o novo salto para o grande ecrã da personagem da Nintendo que é um ícone dos videojogos superou todas as previsões nos cinemas e bateu vários recordes na sua estreia no fim de semana prolongado da Páscoa, com valores de muitos milhões de dólares.

Ignorando completamente a polémica à volta da escolha de Chris Pratt para ser a Voz original de Mario, os espectadores deixaram nas bilheteiras dos EUA e Canadá 204,6 milhões nos primeiros cinco dias (146,4 para o período entre sexta-feira e domingo) e mais 171 milhões a nível internacional, onde o mercado da China apenas contribuiu com o equivalente a 11,5 milhões.

Além de ser a maior estreia nos cinemas de 2023, batendo "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", o total mundial estratosférico de 375,6 milhões é o maior estreia de sempre para um filme de animação, batendo os 358 de " Frozen 2: O Reino do Gelo" em 2019.

No género dos filmes inspirados pelos videojogos, o recorde ainda é mais impressionante: a maior estreia mundial pertencia a "Sonic 2", com o que são agora uns "modestos" 72 milhões de dólares em 2022.

Nos EUA e Canadá, "Super Mario Bros. O Filme" foi ainda a maior estreia de sempre em cinco dias, batendo os 200 milhões de "Transformers: Retaliação" em 2009 (um valor não atualizado pela inflação).

Já o valor dos três dias tornou-se o segundo melhor de sempre para uma animação, perdendo apenas para "The Incredibles 2: Os Super-Heróis" (2018).

A estreia de 204,6 milhões nos EUA no fim de semana prolongado bate todas as previsões dos analistas ao longo das últimas semanas, que começaram por avançar com 85 a 90 milhões e depois atualizaram para 125 milhões. Já a melhor previsão mundial era de 225 milhões.

O sucesso estendeu-se a Portugal, onde as receitas financeiras são bem mais modestas do que os números de espectadores: 89.978, contando com as sessões antecipadas na quarta-feira.

TRAILER LEGENDADO.



Bem mais modesta, existe outra história de sucesso nas bilheteiras: "Air", o novo filme de Ben Affleck com Matt Damon e Viola Davis, também superou as expectativas e arrecadou 20,2 milhões de dólares nos primeiros cinco dias de exibição nos EUA e Canadá (14,5 milhões entre sexta e domingo).

A produção à volta do acordo da Nike com um jovem Michael Jordan é um triunfo no mercado dos filmes para um público mais adulto, que tem mostrado dificuldades em recuperar no mercado pós-pandemia.

"Air" também é o primeiro filme produzido diretamente pela Amazon Studios a ter uma estreia exclusiva em milhares de salas de cinema de todo o mundo (estreia esta semana em Portugal) antes da estreia na plataforma de streaming numa data que não foi anunciada, num contraste com a Netflix que se prolongou para transparência na divulgação dos números de bilheteira.

TRAILER "AIR".