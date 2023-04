Passados 22 anos desde o primeiro filme, a saga "Shrek" está perto de ser ressuscitada no cinema e com os mesmos atores.

A popularidade de "Shrek" foi explorada em quatro filmes de animação do estúdio DreamWorks lançados entre 2001 e 2010.

Com o último, "Shrek Para Sempre", o consenso é que a saga, cada vez mais cara, estava criativamente esgotada.

A aposta passou a seguir por "O Gato das Botas" (2011), recuperando a personagem com a voz de Antonio Banderas que entrou pela primeira vez em "Shrek 2" (2004).

Planos para "Shrek 5" duraram anos e nunca se concretizaram, mas parecem estar a acelerar graças ao sucesso da sequela "O Gato das Botas: O Último Desejo".

O diretor criativo do estúdio DreamWorks Animation não teve problemas em se mostrar publicamente muito otimista sobre um novo filme, apesar de não existirem contratos assinados com Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy, respetivamente as vozes originais do adorável ogre, a princesa Fiona e o Burro.

"Esperamos que o elenco volte. As conversas estão agora a começar e todas as indicações que obtivemos é que existe um tremendo entusiasmo por parte dos atores em regressar", disse Chris Meledandri à revista Variety.

Uma razão para o otimismo, acrescentou, foram as declarações de Eddie Murphy após o recente sucesso da sequela de "O Gato das Botas".

"Estaria completamente disponível se aparecerem com outro 'Shrek', avançaria imediatamente. Adoro o Burro [Dunkey]. Fizeram os filmes 'Gato das Botas' e eu fiquei do género 'Deviam ter feito um filme do Burro. O Burro é mais engraçado do que o Gato das Botas'. [risos] Adoro o Gato das Botas, mas ele não é tão engraçado como o Burro. [risos] Faria um filme do Burro, faria outro 'Shrek', imediatamente", disse o ator e comediante em janeiro.

Chris Meledandri disse que ficou "entusiasmado" quando leu as declarações: "É um sinal do seu grande entusiasmo por um papel que desempenhou de forma tão brilhante e realmente criou ao lado dos artistas da DreamWorks. Achei muito emocionante esse comentário".