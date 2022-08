Está em preparação uma nova versão de "O Feiticeiro de Oz", o clássico do cinema que imortalizou Judy Garland.

A história é conhecida, mas apenas se sabe que o estúdio Warner Bros. confiou a Kenya Barris, o criador da série "Black-ish", o argumento e realização de uma "reimaginação moderna" do icónico musical que foi um marco de inovação da Sétima Arte pelos seus efeitos especiais, a fotografia a cores e, claro, as canções.

O projeto será o segundo filme de Barris, que está na pós-produção da sua estreia, "You People", uma comédia que escreveu com Jonah Hill, que integra o elenco ao lado de Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Nia Long e David Duchovny.

O projeto anuncia-se como "uma nova abordagem" do livro, mas como o estúdio envolvido é a New Line, uma divisão da Warner Bros., que tem os direitos de autor do clássico de 1939, pode utilizar coisas que estavam excluídas de outras adaptações, como os sapatos (de rubi) de Dorothy.

Existe um outro projeto em preparação, mas inspirado mais diretamente no livro "O Maravilhoso Feiticeiro de Oz", de L. Frank Baum, publicado em 1900.

Anunciado em fevereiro de 2021 como "uma nova abordagem" do livro, a realizadora escolhida é Nicole Kassell, que tem o filme "O Condenado", com Kevin Bacon (2004), e vários trabalhos para TV no currículo, incluindo o primeiro e mais dois episódios da aclamada minissérie "Watchmen".

Não existem detalhes sobre o elenco ou datas de estreia dos dois projetos.