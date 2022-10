Um dos grandes sucessos comerciais nos cinemas em 1996 poderá voltar por volta de 2024: a Universal Pictures e da Amblin Entertainment vão avançar com "Twisters", a sequela de "Twister" ("Tornado" em Portugal).

O Deadline Hollywood confirmou os planos, que começaram a ganhar velocidade depois do grande entusiasmo de Steven Spielberg, aqui na função de produtor através da sua Amblin, a um argumento de Marl L. Smith, que escreveu "The Revenant" (2015).

Na história original escrita pelo lendário Michael Crichton (de "Parque Jurássico"), Helen Hunt e Bill Paxton eram dois cientistas que enfrentavam o tornado mais destrutivo da história da América nos últimos 50 anos e ficaram na história as cenas com efeitos especiais e práticos que faziam as telhas voar sem parar, as vacas rodopiarem pelos ares, os tratores a cairem como gotas de água e até um depósito de gasolina que se tornava uma autêntica bomba voadora.

A expectativa é que regresse Helen Hunt e a história se centre na filha que teve com a personagem do falecido Bill Paxton e que segue os seus passos na perseguição dos tornados.

Para suceder a Jan de Bont, os estúdios estão à procura de um realizador depois da saída de Joseph Kosinski (de "Top Gun: Maverick"), que saiu do projeto quando se comprometeu com um filme de Brad Pitt no mundo da Fórmula 1.

Na lista de candidatos estarão Jimmy Chin & Elizabeth Chai Vaserhelyi (do vencedor do Óscar "Free Solo"); Dan Trachtenberg (que fez o recente "Prey", o novo capítulo de "Predador"); e Travis Knight ("Kubo e as Duas Cordas" e "Bumblebee").