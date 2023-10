O maior estúdio de Hollywood adiou dois dos seus grandes trunfos na agenda em 2024 para os cinemas.

Num sinal de que não encara com otimismo a atual negociação para um fim próximo da greve dos atores de Hollywood, esta sexta-feira a Disney anunciou que a estreia da sua versão em imagem real de "Branca de Neve", com Rachel Zegler e Gal Gadot, passou na América do Norte de 22 de março de 2024 para... 21 de março de 2025.

Ainda maior foi o adiamento da data de estreia "Elio", outro grande lançamento da primavera e o próximo filme de animação da Pixar: 1 de março de 2024 para 13 de junho de 2025.

A Disney também retirou da agenda de dezembro deste ano a estreia "Magazine Dreams", um filme com Jonathan Majors que causou sensação no Festival de Sundance em janeiro e era visto como uma forte candidatura ao Óscar de Melhor Ator.

A decisão foi tomada um dia depois de se saber que um juiz em Nova Iorque rejeitou uma moção de cancelamento e o ator vai mesmo a julgamento a 29 de novembro num caso de violência doméstica.

Esta semana, também se soube que os procuradores do caso vão incluir um relatório da polícia de Londres sobre outro incidente em setembro de 2022.

Jonathan Majors

Desde 14 de julho que o Sindicato dos Atores de Cinema e Televisão da América (SAG-AFTRA) e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) estão divididos em temas como o aumento do salário mínimo e das contribuições patronais para a segurança social e pensões, as compensações de direitos residuais pelas produções exibidas nas plataformas de streaming e as condições mínimas para a utilização da Inteligência Artificial.

Segundo uma notícia de quinta-feira do The Wrap (acesso pago), os estúdios só tencionam negociar durante mais uma semana antes de desistirem e só retomarem... em janeiro.

Segundo uma fonte, se um acordo não for alcançado até ao final da próxima semana, os estúdios acreditam que nenhuma produção poderá arrancar antes de 2024, a temporada de TV estará perdida e não haverá filmes de Hollywood nos cinemas até ao verão (o artigo não esclarece se se tratam apenas das grandes produções).

Nesta perspetiva mais pessimista, "Deadpool 3", "Missão Impossível 8" e agora "Branca de Neve" e "Elio" não seriam os únicos filmes adiados: para os primeiros meses do ano estão agendados "Madame Web", "The Fall Guy", "Dune - Parte II" (que já mudara de data por causa da greve), "IF", "Furiosa" e novos "Caça-Fantasmas" e "Planeta dos Macacos".

O início de novembro é considerado o limite para conseguir colocar filmes e séries em produção, o que dificilmente acontecerá depois da época festiva do "Thanksgiving" (Ação de Graças) no dia 23 e começar a contagem decrescente para o Natal, empurrando tudo para 2024, ficando os grandes estúdios sem o incentivo e a pressão para chegarem a acordo.