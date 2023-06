Nos próximos anos, não vai faltar "Homem-Aranha" nos cinemas.

O super-herói vai ter um autêntico "multiverso" cinematográfico à sua volta, confirmaram os produtores Amy Pascal e Avi Arad à revista Variety na antestreia da animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" na terça-feira à noite em Los Angeles.

Sequela de "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018), vencedor do Óscar de Melhor Animação, os produtores já estão concentrados no terceiro filme, "Beyond the Spider-Verse", que chegará aos cinemas no ano que vem.

Mas Amy Pascal revelou que já se prepara o salto da personagem Miles Morales da animação para a imagem real... e o mesmo acontecerá com a Mulher-Aranha: "Vão ver isso tudo. Vai acontecer tudo".

E Avi Arad acrescentou: o filme "Mulher-Aranha" chegará aos cinemas "mais cedo do que estão à espera. Ainda não posso dizer quando, mas está a caminho".

Sem esclarecer se será o primeiro de uma nova trilogia, Amy Pascal também confirmou que há planos para um quarto filme em imagem real com Tom Holland e Zendaya, uma parceria entre a Sony e os estúdios Marvel, mas a preparação teve de ser suspensa.

"Se vamos fazer outro filme? Claro que vamos. Estamos no processo, mas com a greve dos argumentistas... ninguém está a trabalhar durante a greve. Estamos todos a apoiá-los e seja quando for que eles se possam juntar, vamos começar", explicou.

Tom Rothman, presidente executivo da Sony, mostrou-se mais protetor dos segredos do futuro na passadeira vermelha.

"Se lhe disse, teria de o matar", disse a rir ao jornalista da Variety o líder do estúdio que tirou um "jackpot" nas bilheteiras com o sucesso de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" no Inverno de 2021-2022.