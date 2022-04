A estreia de Dakota Johnson como super-heroína Marvel já tem data marcada: "Madame Web" [Madame Teia, em tradução literal] chegará aos cinemas a 7 de julho de 2023.

O filme é mais uma expansão do universo da Marvel que pertence aos estúdios Sony e tem na realização S.J. Clarkson, a estrear-se nas longas-metragens após dirigir os episódios de várias séries e minisséries, incluindo o recente sucesso da Netflix "Anatomia de um Escândalo".

A Sony também optou por deixar mais tempo de diferença entre os próximos filmes após obter um sucesso estratosférico com "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (1.89 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais) e "regressar à terra" com os resultados mornos de "Morbius" (147 milhões).

A sequela da aclamada animação vencedora de um Óscar "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018), intitulada "Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One", já não estreia a 7 de outubro deste ano, mas a 2 de junho de 2023.

A "segunda parte" chegará a 29 de março de 2024.

"Kraven the Hunter" mantém-se a 13 de janeiro de 2023.

Fora do mundo dos super-heróis, o terceiro filme "The Equalizar", que volta a juntar Denzel Washington e o realizador Antoine Fuqua, foi colocado a 1 de setembro de 2023.