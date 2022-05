"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" não estreou na China porque as autoridades do país queriam que os estúdios Marvel e Sony apagassem a Estátua da Liberdade" do filme.

Para quem não viu o grande sucesso de bilheteira, é à volta do icónico monumento histórico que decorre toda a sequência de mais de 20 minutos da batalha final.

Segundo o Puck News, o pedido foi imediatamente rejeitado pelos estúdios, o que levou os censores a oferecer várias alternativas para apenas “minimizar” a prevalência da Estátua, cortando certos planos “patrióticos” no topo da coroa ou obscurecendo a face.

A Sony/Marvel terá ponderado essa possibilidade, mas acabou por renunciar à estreia.

Curiosamente, o último filme da Marvel que estreou nos cinemas da China foi "Homem-Aranha: Longe de Casa" em 2019, mas a sequela foi vítima do aumento da censura naquela país à indústria do entretenimento.

Nos últimos anos, assegurar a estreia na China era praticamente decisivo para assegurar o sucesso comercial ou ultrapassar a mítica meta dos mil milhões de dólares de receitas nas bilheteiras mundiais de uma grande produção americana.

Ao mesmo tempo que a censura se tornou mais rigorosa, essa necessidade tornou-se menos forte: "Joker" arrecadou 1,074 mil milhões em 2019 sem a estreia na China.

Já "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" arrecadou 1,89 mil milhões de dólares a nível mundial e uma estreia na China poderia a ajudar a ultrapassar a marca dos dois mil milhões, mas a este nível, já se tratam de "trocos".