Durante uma entrevista na segunda-feira à noite do seu programa, Jimmy Kimmel tentou extrair segredos sobre "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" com Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya e Jacob Batalon.

Apesar destas entrevistas serem bem "ensaiadas", o apresentador não hesitou em extrair o humor da obsessão dos fãs com os rumores e a conhecida dificuldade de Tom Holland em proteger os segredos dos filmes.

Após Kimmel recordar que a Marvel é conhecida por remover personagens digitalmente das cenas para evitar 'spoilers' e lhes mostrar um excerto da versão brasileira do último trailer, onde não se vê quem é que está a esmurrar o vilão The Lizard (Rhys Ifans), os atores apresentaram várias teorias, cada uma mais ridícula do que a anterior.

A pergunta foi o aperitivo antes de ser abordada a grande teoria que tem animado os fãs: uma vez que o filme abre as portas ao multiverso e está confirmado o regresso de vários vilões dos filmes "Homem-Aranha", será que também vão entrar as outras encarnações do super-herói no grande ecrã?

Kimmel apresentou a questão sem rodeios: "Tobey Maguire, Andrew Garfield. Sigam em frente".

Após o riso geral, Tom Holland começou por fingir ignorar quem eram, mas depois contou que tem esbarrado recentemente com os dois atores.

Sem perder a oportunidade, o apresentador avançou logo com "Na rodagem?", antes de perguntar aos atores se sabiam que ia haver uma gigantesca insurreição se os dois não entrarem no filme.

Na promoção de outros filmes, a Marvel juntou Benedict Cumberbatch e Tom Holland para evitar a divulgação de segredos, e foi sob o olhar atento do veterano ator que o atual Homem-Aranha continuou a contar que tinha encontrado Andrew Garfield recentemente numa festa.

"Na festa do fim de rodagem?", aproveitou outra vez Kimmel.

O apresentador acabou por dizer que só queria saber por causa das pessoas que estavam a ver o programa e recordou o lema da personagem: "Nem sempre é sobre mim. Com grande poder, vem grande responsabilidade".

Sem perder o embalo, Benedict Cumberbatch deu logo a réplica: "Com estar num filme de super-heróis vem grande responsabilidade contratual".

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" chega esta semana aos cinemas portugueses.

TRAILER.