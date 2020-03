No que poderá ser mais uma situação bizarra provocada pelo isolamento social ditado pela pandemia de coronavírus, "Capitão Marvel" tornou-se um dos principais tópicos de discussão no Twitter no domingo à noite (22).

Apesar de não ter existido qualquer notícia sobre uma sequela, o filme de Brie Larson, que estava nas cinemas por esta altura no ano passado, ganhou subitamente grande destaque por causa de uma única mensagem: "Podemos todos concordar que 'Capitão Marvel' é o pior filme do Universo Cinematográfico Marvel".

Legiões de fãs do Universo Cinematográfico não demoraram a discordar e a revelar os seus estados de alma: "Thor: O Mundo das Trevas" (2013) foi apontado como um forte candidato para a lista dos piores, já que, apesar de fazer brilhar Tom Hiddleston como Loki, não mostra tanto do talento cómico de Chris Hemsworth, desaproveita Natalie Portman e, com 112 minutos, parece muito mais longo.