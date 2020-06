Continuam as ondas de choque por causa de algumas declarações da atriz Winona Ryder numa entrevista recente ao The Sunday Times

.

Primeiro, foram as acusações de antissemitismo contra Mel Gibson, recordando o que se passou numa festa de 1996 em Hollwyood: o ator desmentiu a versão da atriz, que por sua vez voltou a repeti-las.

Mas outra declaração não passou despercebida: a de que o cineasta Francis Ford Coppola teria gritado várias vezes "Sua prostituta!" atrás das câmaras durante a rodagem de "Drácula de Bram Stoker" (1992) para a conseguir fazer chorar de forma convincente numa cena.

A atriz acrescentava que Coppola teria tentado que outros atores também fizessem maus tratos verbais e que Keanu Reeves e Anthony Hopkins estavam entre os que tinham recusado.