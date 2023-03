A curta-metragem “Ice Merchants” é exibida no dia 23, às 21:30, no Cine-teatro S. João, em Palmela, numa iniciativa que conta com a presença do realizador João Gonzalez, que estará depois à conversa com o público, anunciou a autarquia.

A exibição da curta-metragem de animação escrita e realizada por João Gonzalez, premiada na Semana Internacional da Crítica 2022, e que foi nomeada para os Óscares, está integrada na iniciativa “Rui Pedro Tendinha Apresenta…”, do município de Palmela.

A exibição tem entrada gratuita mediante levantamento de bilhete no Cine-Teatro S. João.