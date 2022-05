“É um filme que tenta estudar os rituais humanos, as coisas pequeninas da vida, sendo uma base importante no relacionamento entre seres humanos”, explicou o realizador, a propósito de “Ice Merchants”, em declarações à agência Lusa.

Esta é a terceira curta-metragem de João Gonzalez e foi selecionada para a competição da Semana da Crítica, um dos programas paralelos do Festival de Cinema de Cannes (França) e que começa na quarta-feira.

Com formação clássica em piano e em multimédia, João Gonzalez encontrou no cinema de animação o meio ideal para juntar a vontade de contar histórias e a composição musical.

“Eu tenho muito interesse em pegar nessas possibilidades que a animação permite e que na imagem real é mais difícil de alcançar. Uma coisa bonita da animação é podermos criar o cenário de raiz, e as regras de realidade onde a narrativa se vai passar, e jogar com estas metáforas visuais”, explicou.

O ponto de partida para “Ice Merchants” foi a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

Há ainda a ausência da mãe, que morreu, mas que surge de forma metafórica na narrativa, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e por música.

A banda sonora, que começou a ser desenvolvida numa fase inicial da animação, foi composta e interpretada por João Gonzalez, com a participação de um grupo de músicos da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo e com orquestração de Nuno Lobo.

A animação de “Ice Merchants”, feita com a animadora polaca Ala Nunu, é em 2D, “’frame’ a ‘frame’ de forma tradicional com recurso a desenho digital”, explicou o realizador.

“Ice Merchants” foi produzido por Bruno Caetano na Cola – Coletivo Audiovisual e conta com coprodução com Reino Unido e França.

Antes de “Ice Merchants”, João Gonzalez, nascido no Porto em 1996, fez os filmes de escola “The Voyager” (2017) e “Nestor” (2019), este já exibido em 93 festivais, somando 12.423 espectadores, segundo dados da Agência da Curta-Metragem.

Depois de Cannes, onde João Gonzalez estará pela primeira vez, “Ice Merchants” será exibido, em junho, no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México.