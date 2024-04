Foi 'miserável' fazer aquela que é uma das cenas mais românticas da história do cinema, com um dos seus beijos mais icónicos.

Apesar do impacto duradoiro do primeiro filme de 2002 da trilogia "Homem-Aranha" realizada por Sam Raimi, Kirsten Dunst tem outras recordações da famosa cena à chuva em que, como Mary Jane, beija o super-herói pendurado de cabeça para baixo que a salvou (Tobey Maguire), sem saber que é o seu colega Peter Parker.

"Recordo-me do Sam Raimi dar-me um livro de beijos famosos para me inspirar, mas também queria torná-lo especial, embora fazê-lo tenha sido na realidade um pouco miserável", contou a atriz durante uma recente participação no programa “The Jonathan Ross Show” (via The Independent).

“Estava a chover torrencialmente, a gelar, o Tobey não conseguia respirar, portanto foi quase como se eu o estivesse a ressuscitar”, resumiu o 'romantismo' sobre o momento.

