A 'curta' “Stop Whining and Start Winning” faz parte da seleção oficial na 12.ª edição do Beyond Fest, considerado o maior festival do género nos Estados Unidos, e conta com uma interpretação do realizador da trilogia “Homem-Aranha” com Tobey Maguire, produzida entre 2002 e 2007.

“O filme envolve Sam Raimi porque é realizado pela filha dele”, disse à agência Lusa Kika Magalhães, que está radicada em Los Angeles. “Havia um papel que era perfeito para ele e sugerimos que ela pedisse ao pai para fazer parte do filme. Ele disse que sim”.

Com argumento de Chris Marrone, marido de Kika Magalhães, a 'curta' foi realizada por Emma Raimi no final do ano passado e tem produção do casal luso-americano.

“O filme é uma comédia negra sobre uma equipa de assassinos contratados em que um deles decide à última hora que não está apto para o trabalho por causa do livro de autoajuda, ‘Stop whining and start winning’ ['Páre de se queixar e comece a ganhar']”, explicou Kika Magalhães. “Isso desencadeia uma série de eventos menos oportunos”.

Chris Marrone teve a ideia quando Emma Raimi, que conheceu em Los Angeles, expressou o desejo de realizar um projeto. A participação do conhecido Sam Raimi acabou por dar maior atenção à curta.

“Foi mesmo espetacular trabalhar com ele”, disse Kika Magalhães. “Foi muito simpático e cómico”.

A atriz, conhecida pelos filmes “The Eyes of my Mother” e “A Rapariga no Banco de Trás”, considerou importante a estreia da produção neste festival.

“Fazer parte do Beyond Fest é um espetáculo porque é um festival de muito prestígio, onde passam filmes com pessoas de grande nome no terror, como o Mike Flanagan e Sean Baker”, afirmou.

A 'curta' está integrada um bloco onde também se encontram filmes de realizadores conhecidos, como Maika Monroe, Brea Grant e Jackson Stewart.

Além da estreia mundial, que acontece hoje no bloco de 'curtas' do festival, “Stop Whining and Start Winning” também será integrado numa série especial da Cinemateca Americana, que no domingo irá homenagear Sam Raimi com a exibição de três filmes e uma sessão de perguntas e respostas.

O Beyond Fest decorre até 9 de outubro em Los Angeles.