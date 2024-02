Wesley Burris estava a dormir profundamente na cama quando a primeira bomba atómica do mundo explodiu a apenas 40 quilómetros da sua porta.

Uma luz ofuscante encheu a casa no deserto do Novo México, antes que a força impossível da explosão partisse as janelas, espalhando vidro sobre a criança de quatro anos e o seu irmão.

“Estava tão claro que não consegui ver”, lembra Burris.

"Lembro-me de perguntar: 'Pai, o que aconteceu? O Sol explodiu?'", conta.

Os eventos ocorridos às 5h30 do dia 16 de julho de 1945 são agora mais conhecidos por milhões de pessoas pela sua dramática reconstituição no filme "Oppenheimer", nomeado para 13 Óscares.

Mas eles têm grande importância na memória real de Burris, que tem agora 83 anos e ainda vive a poucos quilómetros do local secreto onde cientistas e chefes militares se juntaram naquela manhã histórica.

Porque embora o filme apresente o local de teste de Trinity como um vasto deserto vazio, Burris e a sua família estavam entre os milhares que viviam num raio de 80 quilómetros.

E como todos os seus vizinhos, a família não tinha ideia do que estava a acontecer – ou por que uma nuvem gigante em forma de cogumelo estava a espalhar-se pelo horizonte.

"Não tivemos medo disso. Porque não nos matou ali mesmo", disse à France-Presse (AFP). "Não tínhamos ideia do que era."

Avançando oito décadas, Burris conhece muito bem a verdadeira letalidade daquela explosão, que lançou material radioativo a 15 mil metros de altura.

O teste ocorreu durante uma tempestade, apesar dos avisos dos cientistas, na corrida para ter a bomba pronta para uma cimeira importante da Segunda Guerra Mundial com os soviéticos.

As chuvas torrenciais trouxeram detritos tóxicos de volta para baixo, onde contaminaram a poeira do deserto, o abastecimento de água e a cadeia alimentar.

Wesley Burris

Burris perdeu o seu irmão por um cancro. A irmã dele também teve, assim como a filha dela.

E ele próprio tem cancro de pele, que tenta tratar com a medicina tradicional dos nativos americanos.

Apesar de tudo isso, nenhum natural do Novo México afetado pela radiação do teste Trinity recebeu um centavo de indemnização.

“Éramos cobaias”, disse Tina Cordova, uma sobrevivente do cancro que dirige o Consórcio Downwinders da Bacia de Tularosa, que apela à justiça.

"Mas eles voltam para ver as cobaias. Ninguém nunca voltou para ver como estávamos", destacou.

"Oppenheimer"

Para ativistas como Cordova, o filme “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, pelo menos introduziu o conceito da Experiência Trinity a milhões de pessoas em todo o mundo.

“Mas não foi longe o suficiente”, disse à AFP.

A produção é a grande favorita para arrecadar vários Óscares a 10 de março, incluindo Melhor Filme.

“Não seria notável se, durante os Óscares, algum deles dissesse: 'Quero reconhecer o sacrifício e o sofrimento do povo do Novo México'”, disse Cordova.

Tina Cordova e Louisa Lopez

“Eles sabiam sobre nós quando fizeram o filme – simplesmente optaram por ignorar-nos novamente.”

Cordova – uma das cinco gerações da sua família diagnosticada com cancro desde 1945 – espera que tal reconhecimento possa finalmente pressionar o Congresso dos EUA a alargar a compensação ao seu estado.

O tempo está a passar.

A atual Lei de Compensação de Exposição à Radiação apoia aqueles que viveram perto de locais onde testes nucleares foram posteriormente realizados em Nevada, Utah e Arizona. Mas mesmo isso expira em junho.

E uma tentativa de alargar o seu âmbito para incluir aqueles expostos à primeira explosão atómica, que foi aprovada pelo Senado dos EUA no ano passado, foi retirada de um gigantesco projeto de lei de defesa em Dezembro pela Câmara dos Representantes, devido a preocupações sobre o seu custo.

“Não deveria ser assim que vivemos. Realizamos vendas de bolos, vendas de garagem e jantares de enchilada para que possamos arrecadar dinheiro para ajudar essas famílias”, disse Cordova.

"Talvez o Pentágono devesse ter uma venda de bolos todas as semanas para satisfazer as suas exigências orçamentais, da mesma forma que nós."

De acordo com "First We Bombed New Mexico" ["Primeiro bombardeámos o Novo México", em tradução literal], um novo documentário que segue a campanha de Cordova, as famílias afetadas pela radiação são "na sua maioria hispânicas e nativas".

'Um monte de mentiras'

Burris não ficou impressionado com o recente filme “Oppenheimer”.

“Sim, vi, mas esse filme é um monte de mentiras”, disse.

"Quantas pessoas morreram aqui? Eles nunca disseram nada sobre isso."

Mas ele há muito que se resignou a ser deixado de lado pela História.

Em julho de 1945, a sua família foi finalmente informada de que ocorrera uma explosão de munição.

Para agravar o mistério, dois homens estranhos com binóculos foram vistos a observar a explosão em camiões estacionados perto do seu jardim.

“Eles não nos contavam nada”, lembra.

Alguns anos depois, outro grupo de homens apareceu perto da casa, vestindo fatos brancos e máscaras.

O seu irmão aproximou-se deles, perguntando por que estavam a cavar um buraco no chão e a recolher amostras.

"Eles disseram: 'Precisas sair daqui. Isto vai matar-te'", lembrou Burris.

"E ele disse: 'Para onde vou? Moramos aqui mesmo nesta casa.'"