Com uma longa lista de agradecimentos, Colin Farrell não esqueceu de mencionar as ilhas Achill e Inishmore ao ser premiado pelo seu papel em "Os Espíritos de Inisherin". As ilhas irlandesas já beneficiam do interesse turístico despertado pelo filme.

"Somos todos uma grande família", disse o ator, ao receber o Globo de Ouro pela sua atuação na obra que recebeu nove nomeações aos Óscares.

"É claro que cruzamos os dedos" para torcer, disse o gerente de turismo de Achill, Chris McCarthy, que não mediu palavras à France-Presse: "Aceitaremos qualquer um dos nove prémios, não somos exigentes!", brincou.

Entre julho e novembro de 2021, as paisagens de falésias, turfeiras e praias da ilha foram transformadas para as filmagens.

O porto de pesca na costa leste, Purteen Harbor, foi o local escolhido para a construção de uma rua portuária repleta de lojas no estilo dos anos 1920. Fustigado pelo vento da costa sudoeste, o bar onde grande parte dessa tragicomédia acontece fica no alto das falésias e foi construído do zero.

Atmosfera do Atlântico

Achill

O realizador e argumentista de "Os Espíritos de Inisherin", Martin McDonagh, queria que os atores "sentissem a atmosfera do Atlântico" quando abrissem a porta, conta McCarthy.

"É algo que não poderia ser recriado num estúdio", explica do mirante, onde o vento lança gotas de água do mar que bate contra as rochas.

A produção impulsionou a economia local, ao injetar 1,8 milhões de dólares numa área com menos de três mil habitantes.

Agora, a ilha aproveita a divulgação do filme para impulsionar o turismo local - cada vez que as suas imagens ou um discurso de prémios viralizam na internet, as reservas aumentam.

Entre as lembranças que decoram o bar Lynott, a tesoura utilizada por Colm, interpretado por Brendan Gleeson, tão importante na história, está exposta na parede.

De acordo com Mick Lynch, proprietário do estabelecimento, esta pequena taberna - originalmente uma prisão do século XVI com paredes de pedra cobertas por um telhado de palha - é a versão real da criada para o filme.

Visita guiada

Grande fã do filme, a cantora americana Taylor Swift pediu que construíssem o bar fictício para que ela pudesse visitá-lo.

"Não há necessidade", diz Lynch, "pode vir aqui".

Alan Gielty, gerente da empresa de transportes Achill Coaches, criou uma visita guiada chamada "Banshees of Inisherin" (o título original do filme), na qual o trajeto passa pelos locais de rodagem.

"No último mês muitas pessoas estão a viajar para a ilha só para fazer as visitas relacionadas com filme", explica.

"Já está a despertar muito interesse do exterior e vai ficar muito, muito concorrido", acrescenta.

Madeline Condell foi uma das 120 figurantes do filme e diz que a ilha já está a fervilhar de expectativa para os Óscares. Também afirmou que haverá mais de uma festa na noite da cerimónia.

"Achamos que, de repente, também merecemos um Óscar pela beleza da região", justificou.

"É um lugar muito bom para visitar e quem vem apaixona-se sempre", resumiu.

