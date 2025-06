"Uma Grande, Corajosa e Bela Viagem" junta Margot Robbie e Colin Farrell no cinema.

Foi divulgado na terça-feira o trailer do filme de romance e fantasia descrito como "um conto imaginativo de dois estranhos e a jornada inacreditável que os liga".

Ainda sem sinopse, "revive o teu passado. Muda o teu futuro" é a apresentação oficial do filme que chegará aos cinemas a 18 de setembro e ainda com Jodie Turner-Smith, Lily Rabe, Phoebe Waller-Bridge e Hamish Linklater no elenco.

Este filme foi a primeira escolha de Margot Robbie após o sucesso colossal de "Barbie" no verão de 2023 e a corrida dos Óscares que se seguiu.

Para Colin Farrell este também é o primeiro trabalho para o grande ecrã após a nomeação para o Óscar de Melhor Ator por "Os Espíritos de Inisherin" (2022), mas a seguir fez as séries "Sugar" (2024) e "The Penguin" (2024).

Este também será um reencontro do ator irlandês com o realizador Kogonada após o aclamadíssimo "A Vida Depois de Yang" (2021).

No currículo do japonês estão outros trabalhos com muito elogios: o filme "Columbus" (2017) e a série da Apple "Pachinko" (2022).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.