Ke Huy Quan e Harrison Ford encontram-se no palco dos Óscares no final da cerimónia, no momento em que "TTudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" recebeu a estatueta dourada de Melhor Filme. O vencedor foi anunciado por Harrison Ford.

No momento em que elenco da comédia que oscila entre o absurdo e o fantástico, centrando-se numa imigrante chinesa de meia-idade que se vê atirada para uma aventura em múltiplos universos e linhas temporais, subiu a placo para receber o galardão, os atores de "Indiana Jones e o Templo Perdido" deram um abraço emotivo.

Veja o vídeo:

Mas este não foi o primeiro abraço dos atores. Harrison Ford e Ke Huy Quan, quase 40 anos depois das aventuras de "Indiana Jones e o Templo Perdido", reencontraram-se em setembro de 2022 nos bastidores da D23 Expo, o evento anual para os fãs da Disney.

Harrison Ford estava da D23 para acompanhar o lançamento de "Indiana Jones 5", enquanto Ke Huy Quan foi anunciado para o elenco da segunda temporada de "Loki".

Após ter sido o ajudante ladrão de Indy, o jovem ator voltou a ser memorável em "Os Goonies" mas a seguir fez uma pausa na carreira durante 35 anos por falta de papéis.

Na cerimónia dos Óscares, Ke Huy Quan venceu na categoria Ator Secundário.