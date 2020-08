Adaptando uma obra do escritor Mário de Carvalho, o realizador Júlio Alves ensaia uma comédia agridoce sobre as relações conjugais, as separações e a comunicação.

Arnaldo (Pedro Lacerda) e Bárbara (Ana Moreira) pretendem terminar a sua relação. Não sabemos o motivo, apenas que ambos partilham a “paternidade” de uma tartaruga.

Quem ficará com a tartaruga? Para onde quererá ela ir? Num jogo do empurra, o animal segue o seu caminho.

Primeira longa metragem de ficção de Júlio Alves adaptando um autor que já revisitou em algumas das suas curtas metragens, "A Arte de Morrer Longe" é exibido hoje, 31 de agosto, às 21h30, no Grande Auditória da Culturgest.