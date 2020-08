No programa Brasil em Transe no ano passado, o IndieLisboa mostrou filmes de importantes autores do emergente e combativo novo cinema brasileiro, entre os quais "Seus Ossos e Seus Olhos" de Caetano Gotardo. E em 2018, foi a vez de "As Boas Maneiras", de Juliana Rojas e Marco Dutra.

Agora, a dupla Caetano Gotardo e Marco Dutra apresenta uma história de duas famílias e de assombrações trazidas pelo espectro da escravatura, numa São Paulo da viragem para o século XX.

"Todos os Mortos" é exibido hoje, 26 de agosto, às 21h30, no Cinema São Jorge. Repete no mesmo local a 31 de agosto, às 21h45.