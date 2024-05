Greice, uma jovem brasileira de 22 anos, estuda Belas-Artes em Lisboa. Nos primeiros dias do verão Greice envolve-se com o misterioso Afonso. O casal é responsabilizado por um estranho acidente que ocorre na festa de recepção dos caloiros. Greice precisa, então, de voltar a Fortaleza. Escondida num hotel, enquanto evita que sua mãe descubra os apuros em que se envolveu, e contando com a ajuda de alguns amigos, Greice procura um lugar no mundo.

Realizado por Leonardo Mouramateus, "Greice" junta no elenco Amandyra, Dipas e Mauro Soares. É apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa na segunda-feira, 27 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge. Repete no mesmo cinema no dia 29, às 16h30.

