"Bad Luck Banging or Loony Porn" começa com uma "sex tape" que dá para o torto. Em causa está a vida e a carreira de Emi, uma professora que viu um vídeo sexual caseiro ser divulgado na internet contra a sua vontade e agora se vê forçada pelos pais dos alunos a apresentar a demissão. Contudo, Emi recusa.

Radu Jude é um dos precursores do Novo Cinema Romeno e tem sido presença regular do IndieLisboa. Com "Bad Luck Banging or Loony Porn" conquistou o Urso de Ouro do Festival de Berlim, a terceira vez nos últimos nove anos que o troféu máximo do evento é conquistado por um filme romeno.

Uma experiência cinematográfica arrojada e trangressora, classificada de pornográfica em alguns países.

"Bad Luck Banging or Loony Porn"é exibido esta segunda-feira, 23 de agosto, às 21h45, e repete a 26 de agosto às 21:15, na Biblioteca Palácio Galveias.

Site oficial IndieLisboa.

Veja o trailer: