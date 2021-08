Joe Keery, reconhecido internacionalmente pelo papel de Steve Harrington na popular série "Stranger Things", interpreta Kurt Kunkle, um motorista obcecado com a ideia de que quem não se documenta e partilha não existe. Numa tentativa desesperada se tornar um sucesso viral, ele decide filmar-se a matar passageiros e transmitir tudo em tempo real.

Contado na primeira pessoa, "Spree" é um híbrido entre a comédia e o horror, com uma mensagem de cautela em relação às redes sociais.

Com produção executiva do músico Drake, o filme é realizado por Eugene Kotlyarenko e teve estreia mundial no último Festival de Sundance. Além de Joe Keery, o elenco conta com Sashher Zamata, David Arquette e Mischa Barton.

"Spree" é exibido esta terça-feira, 24 de agosto, às 21h45, no Cinema São Jorge, e repete a 31 de agosto às 21:30, na Culturgest.

