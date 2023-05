A terceira colaboração entre Joanna Hogg e Tilda Swinton, "The Eternal Daughter" poderá ser visto como uma sequela espiritual às duas partes dos seus "Souvenir", mas com um cunho menos operático, embora igualmente pessoal.

A história é a de uma realizadora de meia-idade acompanhada pela mãe já idosa numa estadia num hotel com uma ligação à família. Aqui, a filha pretende fazer um filme sobre a mãe e a inevitável investigação do passado revela fantasmas há muito escondidos.

"The Eternal Daughter" será apresentado na 20.ª edição do IndieLisboa, quinta-feira, 4 de maio, às 20h00, no Cinema Ideal.

Sítio oficial.