O cinema do realizador senegalês Ousmane Sembène será exibido na íntegra numa retrospetiva no IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema, que decorrerá de 30 de abril a 10 de maio.

De acordo com o festival, a retrospetiva será feita em parceria com a Cinemateca Portuguesa, que exibirá três curtas e nove longas-metragens, feitas entre 1963 e 2004, todas inéditas comercialmente em Portugal.

Ousmane Sembène, que morreu em 2007, é considerado "o pai do cinema africano", autor de "um cinema marcado pelo feminismo, a luta de classes, contra a europeização da cultura do Senegal e a brutalidade do colonialismo".

Serão mostrados filmes "que operam uma reparação fílmica e histórica, que não se contentam com estereótipos, não procuram a estetização", refere o IndieLisboa.

A 17.ª edição do IndieLisboa focar-se-á ainda na realizadora franco-senegalesa Mati Diop, que venceu em 2019 o Grande Prémio do Júri de Cannes com "Atlantique", e recordará os 50 anos da secção "Fórum" do festival de Berlim.