Em 2014, o IndieLisboa mostrou a curta "Quelqu’un d’extraordinaire", a estreia na realização de Monia Chokri, atriz conhecida pelos filmes de Xavier Dolan.

Agora, a sua primeira longa metragem desenvolve, numa hilariante e inteligente comédia, o mesmo tema do filme anterior: a passagem à idade adulta de uma jovem mulher.

Neste caso, Sophia (a extraordinária Anne-Élisabeth Bossé), recém doutorada que, sem perspetivas profissionais, vive (ainda) com o seu irmão mais velho.

"La femme de mon frère" é exibido hoje, 25 de agosto, às 19h00, no Cinema São Jorge, na sessão de abertura da 17.ª edição do IndieLisboa, no âmbito da secção Silvestre. Repete a 3 de setembro, às 21h30, no Grande Auditório da Culturgest.