Duas amigas escapam aos seus problemas partindo num cruzeiro-em-festa. Quando desembarcam na Austrália, a falta de fundos para conseguirem continuar viagem leva à necessidade de um trabalho temporário. Desembocam ambas numa aldeia, no meio do nada, uma sociedade pequena composta por homens mineiros, aborrecidos e dedicados ao álcool. Elas ficam umas semanas, a servir ao bar. A tensão cresce entre as forasteiras e os locais.

Realizado por Kitty Green e com Jessica Henwick, Julia Garner e Hugo Weaving, "The Royal Hotel" é apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa no sábado, 1 de junho, às 22h30, na Culturgest. Repete na Culturgest no dia 2 de junho, às 18h45.

Sítio oficial."