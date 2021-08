A rede social Instagram pediu oficialmente desculpa ao cineasta espanhol Pedro Almodóvar por ter removido o poster de apresentação do seu novo filme, "Mães Pararelas" ("Madres paralelas").

O filme abrirá o festival de Cinema de Veneza e tem estreia em Portugal prevista para 2 de dezembro.

Apresentado na segunda-feira, o "primeiro e provocador poster de 'Mães Paralelas'", como descrevia o jornal El País, desenhado por Javier Jaén, mostra um mamilo a jorrar uma "lágrima" de leite e tinha sido removido por não respeitar as regras do Instagram contra a nudez.

"No entanto, fazemos exceções para permitir nudez em algumas circunstâncias, o que inclui quando existe um claro contexto artístico. Por isso, restaurámos as partilhas do poster do filme de Almodóvar no Instagram e lamentamos profundamente qualquer confusão que tenha sido causada", avançou a empresa em comunicado.

A decisão do Instagram aconteceu após o próprio Javier Jaén ter voltado a colocar o seu poster na sua página, depois de partilhar que também tinha sido removido na terça-feira. Desta vez, a imagem já não foi censurada.

O poster faz um paralelo com a temática central do filme protagonizado por Penélope Cruz e Milena Smit, sobre duas mulheres, Janis e Ana, ambas solteiras, que engravidam por acidente e reagem de maneira muito diferente: a primeira, já na meia-idade, fica radiante com a notícia, mas Ana, uma adolescente, está assustada, arrependida e traumatizada.

VEJA O TEASER TRAILER.