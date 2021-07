"The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occupation" é um documentário que cruza imagens de arquivo e testemunhos de antigos militares sobre o conflito israelo-palestiniano, ao longo de meio século.

O filme, que esteve no festival de Berlim, será exibido no programa "Da Terra à Lua" do DocLisboa.

Na secção "Heartbeat" estará, entre outros, o filme "The War is Never Over", de Beth B, sobre a cantora, poeta e atriz norte-americana Lydia Lunch.

A 19.ª edição do Doclisboa decorre de 21 a 31 de outubro.