A Netflix revelou o poster oficial de "Enola Holmes", filme sobre a irmã mais nova de Sherlock Holmes que conta com Millie Bobby Brown como protagonista. A nova produção do serviço de streaming tem estreia marcada para o dia 23 de setembro.

A história do filme decorre em Inglaterra, no ano de 1884, enquanto o mundo está à beira da mudança. "Na manhã do seu 16.º aniversário, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) acorda e descobre que a sua mãe (Helena Bonham Carter) desapareceu, deixando para trás um estranho conjunto de presentes, mas nenhuma pista aparente que indicasse para onde foi nem as razões para partir", avança a Netflix.

"Após uma infância livre de preocupações, Enola vê-se de repente ao cuidado dos seus irmãos Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), ambos decididos a enviá-la para um colégio interno 'digno de jovens senhoras'. Recusando-se a cumprir os desejos destes, Enola foge para procurar a mãe em Londres. Mas quando a sua viagem a envolve num mistério sobre um jovem Lorde em fuga (Louis Partridge), Enola torna-se uma superdetetive por mérito próprio, ludibriando o seu famoso irmão enquanto investiga uma conspiração que ameaça alterar o rumo da história", explica o serviço de streaming.

Baseado na série literária de Nancy Springer, "Enola Holmes" é "uma nova e dinâmica aventura de mistério que coloca o melhor detetive do mundo contra a sua mais feroz adversária até à data: a sua irmã adolescente".

Veja o poster: