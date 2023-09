Foi divulgado o trailer final de "O Exorcista: Crente"", um dos projetos mais ambiciosos dos últimos anos no cinema.

Um dos motivos surge logo nas primeiras imagens, com o encontro entre uma jovem possuída pelo diabo e Ellen Burstyn, a lendária atriz de 90 anos e vencedora de um Óscar que foi Chris MacNeil, a sofredora mãe de Regan (Linda Blair) no primeiro "O Ecorcista", que surge sempre bem classificado nas sondagens dos melhores filmes de terror de sempre (e levando em conta conta a inflação e o preço dos bilhetes de 1973, continua a ser o mais rentável e campeão de espectadores da história do cinema).

"Desde a morte da sua mulher grávida num terramoto no Haiti há 12 anos, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), criou sozinho a sua filha, Angela (Lidya Jewett). Mas quando Angela e a sua amiga Katherine (a estreante Olivia Marcum), desaparecem nos bosques, e só regressam passados três dias e sem se lembrarem do que lhes aconteceu, isto leva a uma cadeia de acontecimentos que irá forçar Victor a enfrentar o maléfico demónio e, no meio do seu terror e desespero, procurar a ajuda da única pessoa viva que testemunhou algo parecido: Chris MacNeil", destaca a sinopse oficial.

"O Exorcista: Crente" será o primeiro filme de uma nova trilogia descrita como uma "continuação" do clássico e não uma nova versão do livro William Peter Blatty.

Na realização está David Gordon Green, que teve bastante sucesso à frente do regresso de "Halloween" para uma nova trilogia com Jamie Lee Curtis.

A estreia nos cinemas foi antecipada para 5 de outubro, assumidamente para "fugir" do impacto do lançamento do filme-concerto “The Eras Tour”, de Taylor Swift.

TRAILER LEGENDADO.