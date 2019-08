Apesar da polémica à volta da sua seleção na competição, Roman Polanski estreia esta sexta-feira no Festival de Veneza o seu filme sobre o caso Dreyfus, "J'Accuse", no qual vê um paralelo com sua situação, pois considera-se "assediado".

O trabalho do realizador franco-polaco de 86 anos compete com 21 filmes pelo Leão de Ouro. Foi exibido esta manhã à imprensa, mas as reações estão embargadas até à sessão de gala esta noite. O cineasta estará ausente, informou à AFP fonte da produção do filme.

"J'Accuse" conta o caso Dreyfus do ponto de vista do tenente-coronel Georges Picquart, interpretado por Jean Dujardin (vencedor do Óscar por "O Artista"), chefe dos serviços secretos e figura-chave no desfecho.

Ele divulgou as provas que permitiram inocentar o capitão Dreyfus, francês de origem alsaciana e de confissão judaica acusado de traição, pondo fim a esse grande escândalo da Terceira República na França, que durou doze anos (1894-1906).

Roman Polanski, ainda às contas com ajustiça americana pela violação em 1977 de uma adolescente, disse em várias ocasiões que via ecos da sua própria história neste caso.

Palavras que reitera no dossier de imprensa do filme, divulgado online pelo Festival de Veneza.