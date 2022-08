Doug Liman vai ser o realizador da nova versão de “Road House: Profissão Duro”, com Jake Gyllenhaal no papel que no original pertenceu a Patrick Swayze. A portuguesa Daniela Melchior também faz parte do elenco.

Em 1989, "Road House", de Rowdy Herrington, solidificou a carreira de Patrick Swayze como herói de ação ao colocá-lo no papel de James Dalton, um homem de passado misterioso e impressionantes habilidades de lutador, que serve de segurança num bar de estrada numa cidadezinha do Missouri controlada por um homem de negócios corrupto. Doug Liman, o realizador de sucessos como "Identidade Misteriosa", "Mr. e Mrs. Smith" e "Nos Limites do Amanhã", vai agora realizar uma nova versão do filme para a Amazon Prime Video, a partir de um argumento de Anthony Bogarozzi ("Bons Rapazes") e com Jake Gyllenhaal no papel de Dalton. Liman afirmou em comunicado que está "entusiasmado para criar a própria versão no legado de "Road House: Profissão Duro". "Mal posso esperar para mostrar ao público o que eu e o Jake vamos fazer com este papel icónico", acrescentou o realizador. O elenco vai integrar a portuguesa Daniela Melchior, em rota ascendente em Hollywood após um papel de destaque em "O Esquadrão Suicida", com o terceiro filme de "Guardiões da Galáxia" em pós-produção e o décimo de "Velocidade Furiosa" em fase de rodagem. No restante elenco , destacam-se ainda Billy Magnussen, Gbmsola Ikumelo LUkas Gage ou Arturo Castro. A produção da nova versão de "Road House: Profissão Duro" arranca este mês na República Dominicana, para estreia posterior ainda sem data no serviço de streaming da Amazon.