"Road House" é a reinvenção de um popular filme de culto de 1989 com Patrick Swayze, Kelly Lynch, Sam Elliott e Ben Gazzara, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal.

Em mais uma impressionante transformação física, Jake Gyllenhaal surge no papel do antigo lutador de MMA Elwood Dalton (inspirado no original James Dalton), que vai trabalhar num bar com reputação duvidosa na Florida e descobre que "nem tudo é o que parece neste paraíso tropical".

Ao seu lado estão Daniela Melchior, Billy Magnussen e Joaquim de Almeida, além de Conor McGregor num papel proeminente, no que será a estreia no cinema do ainda atleta profissional da UFC.

Houve uma polémica nos bastidores da produção quando o realizador Doug Liman anunciou que iria boicotar a primeira apresentação mundial na sessão de abertura do Festival SXSW a 8 de março, dizendo ter sido "enganado" quanto às perspetivas do lançamento do que disse ser "claramente" um filme feito para o grande ecrã.

Já no final do mês passado, Jake Gyllenhaal confirmou que o filme de ação esteve destinado a ser lançado apenas em streaming.

TRAILER: