A Amazon Prime Video vai lançar já no próximo dia 21 "Road House", com Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Joaquim de Almeida e o lutador da UFC Conor McGregor, uma nova versão do filme de culto com o mesmo título de 1989 com Patrick Swayze, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal.

Jack Dalton é agora o antigo lutador de MMA Elwood Dalton e a ação passa do Missouri para a Flórida, mas a história central mantém-se: a personagem começa a zelar pela segurança de um bar com clientela duvidosa e descobre que "nem tudo é o que parece neste paraíso tropical".

Apesar das mudanças, uma parte significativa da atenção que está a ser dada ao novo filme vem do impacto do legado do original já com 35 anos, como foi implicitamente reconhecido pelo próprio Jake Gyllenhaal.

No domingo, o ator recordou o tempo que partilhou com Swayze, falecido em 2009, quando trabalharam juntos em "Donnie Darko" (2001), esperando que ele viesse a gostar da nova versão.

"Tenho andado a pensar no meu tempo a trabalhar com o Patrick em ‘Donnie Darko’ e a ver outra vez este grande homem no ‘Road House’ original, além de tantos outros filmes. Nunca deixei de ser um fã. Ele era um grande talento e continuo a ter muito respeito e admiração pelo que colocou e deu ao mundo. Nunca esquecerei a sua gentileza comigo quando estava a começar - não precisava perder tempo, mas fê-lo sempre. Desta vez fizemos um 'Road House' diferente, mas a esperar que ele se fosse divertir a vê-lo!", escreveu nas redes sociais.

TRAILER.