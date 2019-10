Chegou ao fim a rodagem do 25º filme James Bond, "007: Sem Tempo para Morrer".

Daniel Craig e o realizador Cary Fukunaga assinalaram o momento oficial na sexta-feira, partilhado nas redes oficiais da saga.

De 28 de abril a 25 de outubro, foram praticamente seis meses pela Jamaica, Itália, Noruega e Inglaterra para um projeto atribulado, primeiro com o afastamento por "diferenças criativas" do realizador Danny Boyle (vencedor dos Óscares por "Quem Quer Ser Bilionário?") e posteriormente por vários acidentes, incluindo com o próprio Daniel Craig, que ficou de baixa várias semanas por causa de uma lesão que necessitou de cirúrgia.

A história está a ser mantida em segredo, mas tudo indica que o quinto filme marcará a despedida do ator como agente secreto com licença para matar.

Ao seu lado estarão Rami Malek como o principal vilão, Léa Seydoux, Ana De Armas, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw, Rory Kinnear e Jeffrey Wright.

"007: Sem Tempo para Morrer" chega aos cinemas portugueses a 9 de abril de 2020.