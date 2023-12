"Só dá vontade de gritar", diz Cameron Diaz quando lhe pedem para comentar os rumores sobre comportamentos desagradáveis de Jamie Foxx na rodagem de um novo filme.

No final de junho de 2022 foi anunciado que a atriz ia abandonar a reforma e fazer uma comédia de ação para a Netflix chamada “Back in Action” ["De volta ao ativo", em tradução do espírito do título], depois de ter sido convencida pelo amigo.

Mas o que circulou na imprensa nos últimos meses era que ficou desagradavelmente surpreendida com alguns comportamentos do colega e lhe tinha servido de "lição", preparando o regresso definitivo à reforma.

"Realmente detesto todas as coisas que foram ditas sobre a nossa rodagem na altura Só dá vontade de gritar a plenos pulmões, do género 'Do que é que estão a falar?'", disse no 'podcast' "Lipstick on the Rim" sobre os rumores.

"O Jamie é o líder da claque da equipa toda. Todos o adoram. Divertimo-nos imenso com ele no set e é um profissional a todos os níveis", assegurou.

Este será o terceiro filme a juntar os dois, após "Um Domingo Qualquer", de 1999, e a nova versão do musical "Annie", de 2014, que foi o último filme de Diaz antes da sua "reforma".

"O Jamie é o melhor. Adoro-o tanto. É tão especial e talentoso, tão divertido. Os sobressaltos que aconteceram durante a produção são o tipo de coisas habituais. Mas nada foi adiado, a não ser, obviamente, no final. E isso é algo sobre o qual não me cabe falar", continuou, numa referência à "complicação médica" de Foxx quando faltavam oito dias de trabalho, forçando a produção a recorrer a um 'stand-in' [o substituto do ator usado para a realização de testes] para concluir as cenas que faltavam.

"Quando vejo e oiço pessoas a tentar deitar assim abaixo outra pessoa... [o Jamie] tem tanta classe. Ele é do género, 'Não. Deixem-nos falar'. Ainda assim, deixou-me realmente zangada", disse.

Realizado por Seth Gordon (“Chefes Intragáveis”, "Marés Vivas") e ainda com Kyle Chandler, Glenn Close e Andrew Scott no elenco, “Back in Action” ainda não tem data de lançamento na Netflix.