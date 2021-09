A actriz portuguesa Jani Zhao vai fazer parte do elenco de "Aquaman and The Lost Kingdom", sequela do sucesso de 2018 que está em rodagem em Londres.

O anunciou foi feito pela imprensa norte-americana na sexta-feira, dia 24 de setembro. Já este sábado, nas redes sociais, a atriz confirmou a sua participação no filme. "Estou tão entusiasmada e agradecida por fazer parte", escreveu Jani Zhao na sua conta no Instagram.

Na continuação do maior sucesso comercial do Universo Cinematográfico DC Comics, a atriz portuguesa vai vestir a pele Stingray, personagem criada para o filme.

A continuação do maior sucesso comercial do Universo Cinematográfico DC Comics vai chamar-se "Aquaman And The Lost Kingdom" ["Aquaman e o Reino Perdido", em tradução literal].

Aalém de Jason Momoa como o rei de Atlântida e Amber Heard como a guerreira Mera, regressam Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II. Pilou Asbaek, o ator dinamarquês conhecido pelas séries "Borgen" e "A Guerra dos Tronos", Idya Moore ("Pose") e Vincent Regan ("Wallander") também se vão juntar ao elenco.

A estreia de "Aquaman And The Lost Kingdom" nos cinemas está anunciada para 16 de dezembro de 2022.

Jani Zhao estreou na representação em 2008, na SIC. " Rebelde Way", "Morangos Com Açúcar", "Sul", "Sim, Chef!", "Sentimentos" e "Dancin’ Days" foram alguns dos trabalhos da atriz no pequeno ecrã.

No cinema, Jani Zhao integrou o elenco de "Peregrinação" (2017).

"Comecei na dança. Dancei dez anos Ballet clássico, mas sempre tive interesse em fotografia e a aventura nesta área começou quando tinha quatro anos. Fiz vários desfiles e anúncios. Tudo se tornou secundário quando tive o meu trabalho em televisão. Foi a 'Rebelde Way' em 2008. Percebi aos poucos que gostava muito de representar. Felizmente, desde então, que nunca parei", confessou a atriz ao SAPO Mag, em 2016.

"A seguir fiz 'Sentimentos' e 'Morangos com Açúcar', na TVI. Participei na 'Dancin' Days' [SIC] e decidi ir estudar teatro, porque estava cada vez mais interessada e apaixonada por este mundo e tinha muitas questões que não sabia como responder. Com a ajuda de alguns colegas, constatei que nesta profissão, é muito importante a teoria para adquirires técnica. Acabei o curso de teatro há dois anos atrás. Entretanto já trabalhei também em cinema e em teatro. Duas outras áreas que me fascinam, como a televisão, mas todas elas de uma forma diferente. Realizam-me e cada uma tem o seu espaço2, recordou.