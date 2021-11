"Morbius" é um dos filmes de Hollywood que foi mais afetado pela pandemia, com a data de estreia a mudar quatro vezes.

O impacto também se nota nos trailers: o que foi lançado esta terça-feira chega 22 meses depois do primeiro (janeiro de 2020).

A promover que "a linha entre ser herói ou vilão vai desaparecer", as imagens mostram o biólogo Michael Morbius com dificuldades em controlar os seus novos poderes após ser tornar uma espécie de vampiro vivo quando, gravemente doente com uma rara doença sanguínea e determinado a salvar outras pessoas com o mesmo destino, faz uma tentativa desesperada com ADN de morcegos.

A seguir aos dois "Venom" com Tom Hardy", "Morbius" é o terceiro filme Marvel do estúdio Sony a partir das bandas desenhadas do Homem-Aranha, onde a personagem começou por ser um adversário do super-herói e gradualmente fez a transição para anti-herói.

Com estreia exclusiva nos cinemas anunciada para 27 de janeiro de 2022, "Morbius" é realizado pelo sueco Daniel Espinosa e no elenco principal estão ainda Adria Arjona, Tyrese Gibson, Jared Harris, Matt Smith e Michael Keaton.

