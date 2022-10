Em entrevista à revista WWD, Jared Leto revelou que vai interpretar o papel de Karl Lagerfeld no cinema, através da produtora que gere com Emma Ludbrook, a Paradox. De acordo com o ator, quando ele conheceu pessoalmente o estilista, falecido em 2019, ter-lhe-á dito “Sabes, um dia tenho de te interpretar num filme”, ao que ele terá respondido “Só tu, querido, só tu”.

O filme é feito em parceria com a própria Largerfeld, não tendo ainda sido revelados o realizador ou a data de início de rodagem.

“O Karl era um artista. Ponto final” sublinhou Leto. “Ele era um estilista, ele era um fotógrafo, ele era um artista. Nada o definia. Ele era um dínamo criativo”.

De acordo com uma comunicado da própria empresa de Karl Lagerfeld, o filme focar-se-á nas “relações principais da vida de Karl Lagerfeld, contada por via de uma lente imprevisível, tal como a vida do próprio homem”.

Falecido em 2019 aos 85 anos, o alemão Karl Lagerfeld é um dos mais icónicos nomes da moda de sempre, com uma ligação extensa à Chanel e à Fendi.