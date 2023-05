O ator espanhol Javier Bardem vai receber o prémio honorário Donostia em reconhecimento pela sua carreira no próximo Festival de Cinema de San Sebastián, que decorrerá de 22 a 30 de setembro nesta cidade do norte da Espanha, anunciaram os organizadores esta sexta-feira.

Bardem, que se tornou em 2008 o primeiro intérprete espanhol a ganhar um Óscar, "receberá o maior reconhecimento honorário do concurso na gala de abertura", marcada para 22 de setembro.

O ator, que esteve pela primeira vez no Festival de San Sebastian há três décadas com o filme "Ovos de Ouro" (ainda com Maria de Medeiros e Maribel Verdú no elenco), também será a estrela do cartaz oficial da 71.ª edição do evento.

Segundo os organizadores, Bardem será o sexto ator espanhol a receber o prémio honorário mais importante do festival, seguindo os exemplos de Antonio Banderas em 2008, Carmen Maura em 2013, ou a sua esposa Penélope Cruz em 2019.

"Este País Não é Para Velhos" (2007)

Nascido nas Ilhas Canárias em 1969, Javier Bardem é o intérprete espanhol mais premiado da sua geração, com uma carreira na qual se destacam o Óscar, o Globo de Ouro e o BAFTA de Melhor Ator Secundário por "Este país Não é Para Velhos", o prémio de Melhor Ator em Cannes por "Biutiful" e seis Goyas (os Óscares de Espanha).

Casado com Penélope Cruz desde 2010, Bardem garantiu em entrevista à AFP em 2019 que não recebia muitas propostas no seu país.

"Trabalho menos na Espanha do que gostaria. Os projetos não chegam até mim, porque ainda pensam que moro no estrangeiro ou que tenho salários estratosféricos, coisas que não são verdadeiras", garantiu.

O seu sucesso seguinte na Espanha não demoraria a chegar, já que o seu aclamado papel em "O Bom Patrão", de Fernando León de Aranoa, lhe rendeu o prémio Goya em 2022.